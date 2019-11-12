الإمارات والبحرين تعلنان المشاركة بكأس الخليج في قطر

وبحسب موقع "24" الإماراتي فإنه "بناء على تجديد الدعوة التي وجهها اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم إلى اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم، بهدف طلب المشاركة في بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين والتي ستقام خلال الفترة من 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري وحتى السادس من ديسمبر (كانون الأول) 2019 في الدوحة، قرر اتحاد الكرة مشاركة المنتخب الوطني في هذه البطولة".

ومن جهته أعلن اتحاد كرة القدم البحريني (فا) المشاركة في البطولة المقامة في قطر، وقال إنه "بعد تجديد الدعوة من اتحاد كأس الخليج العربي اتحاد الكرة يقرر المشاركة في "خليجي 24".

وعقد اتحاد كأس الخليج لكرة القدم، في العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مؤتمرا صحافيا لإجراء قرعة منافسات بطولة "كأس الخليج"، في نسختها الـ24، التي تستضيفها قطر بمشاركة 5 منتخبات خلال الفترة من 27 تشرين الثاني/نوفمبر إلى التاسع من كانون الأول/ديسمبر القادمين.

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد، "يحتضن استاد خليفة الدولي في السابع والعشرين من الشهر المقبل، انطلاق منافسات بطولة كأس الخليج العربي 24، بمشاركة خمسة منتخبات؛ وتُجرى قرعة البطولة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري".

وفي حين لم يحدد بيان الاتحاد الخليجي المنتخبات المشاركة، لكن وقتها رجح مراقبون أن تلقي الأزمة المتواصلة منذ حزيران/يونيو 2017، بين قطر من جهة وبين السعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى بظلالها على مشاركة منتخبات هذه الدول.

وكانت الدول الثلاث قررت عدم المشاركة في "خليجي 23" بين نهاية عام 2017 ومطلع 2018، نظرا لأنها كانت مقررة في قطر.