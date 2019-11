الإمارات والبحرين تعلنان المشاركة بكأس الخليج في قطر

View this post on Instagram

. الرفاع – الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 : بناء على تجديد الدعوة التي وجهها اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم ، إلى الاتحاد البحريني لكرة القدم ، بهدف طلب المشاركة في بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين والتي ستقام للفترة من 24 نوفمبر وحتى السادس من ديسمبر 2019 في الدوحة ، قرر اتحاد الكرة المشاركة في هذه البطولة .