لاحتواء التصعيد في غزة… ميلادينوف يطير إلى القاهرة

توجه مبعوث الأمم المتحدة، نيكولاي ميلادينوف، مساء اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة في مسعى لاحتواء التصعيد في غزة.

ذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن ميلادينوف توجه، بشكل عاجل، إلى العاصمة المصرية، القاهرة، لمحاولة وقف النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأوضح الموقع الإلكتروني أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص للسلام في منطقة الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، سيحاول وقف التصعيد في قطاع غزة، وفرض تهدئة في القطاع.

كما أكد الإعلامي الإسرائيلي، باراك رافيد، في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، أن ميلادينوف والأمم المتحدة حاولوا طوال اليوم، الثلاثاء، وقف التصعيد في غزة.

מקור דיפלומטי: "שליח האו"ם ניקולאי מלאדנוב יוצא בדחיפות לשיחות בקהיר בנושא בלימת ההסלמה בעזה. האו"ם היה מעורב במשך כל היום בנסיונות להחזיר את הרגיעה. המצב מסובך מאוד והסכנה להסלמה נוספת חמורה מאוד. המטרה היא למנוע הסלמה" — Barak Ravid (@BarakRavid) November 12, 2019

ووصف المذيع والإعلامي في القناة العبرية الـ"13"، باراك رافيد، أن الوضع في الجنوب الإسرائيلي بـ"الخطير والمعقد".

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قام باغتيال القيادي البارز في "سرايا القدس" الفلسطينية، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، بهاء أبو العطا، فجر اليوم، الثلاثاء، ما دعا الحركة وغيرها من الفلسطينيين في قطاع غزة إلى إطلاق ما يزيد عن 190 قذيفة وصاروخا من القطاع إلى مستوطنات غلاف غزة.

وفي سياق متصل، قالت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي قرر استدعاء بعض من قوات الاحتياط.

ويأتي قرار الجيش الإسرائيلي على خلفية إطلاق أكثر من 180 صاروخا وقذيفة من قطاع غزة على مستوطنات غلاف غزة، بعيد اغتيال أبو العطا، مباشرة.

وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في حدود المناطق التي تبعد 80 كم عن الحدود مع قطاع غزة.