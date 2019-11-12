سلاح الجو الإسرائيلي يبدأ بشن سلسلة غارات جوية على أهداف متفرقة من قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو الإسرائيلي يبدأ بشن سلسلة غارات جوية على أهداف في قطاع غزة.

وجاء في بيان الجيش: "يقوم جيش الدفاع في هذه الساعة بموجة غارات ضد أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة".

وتواصل المقاتلات الجوية الإسرائيلية استهدافها وغاراتها الجوية على مناطق متفرقة في قطاع غزة حيث بدأ القصف فجر اليوم باستهداف القيادي في سرايا القدس الذراع المسلح لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو عطا وزوجته شرق غزة حيث استمرت الغارات ما أدى إلى مقتل 9 آخرين وإصابة 50.

من جانبها أطلقت المقاومة الفلسطينية عشرات الرشقات الصاروخية تجاه البلدات والمستوطنات الواقعة في غلاف قطاع غزة حيث دوت صافرات الإنذار في المستوطنات في وقت اصدر فيه الجيش تعليماته للمستوطنين بالبقاء بالقرب من الملاجئ.

وعقد الليلة اجتماع بين رؤساء مجالس البلدية في مستوطنات غلاف غزة مع قيادة الجبهة الداخلية وتم الاتفاق على تعطيل الدوام في المدارس يوم غدا الأربعاء.

وبحسب القناة 13 الإسرائيلية: "أبلغ مستشار الأمن القومي مئير بن شبات الوزراء في اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" هذا الصباح أن حماس "قد بعثت برسالة إلى إسرائيل عبر مصر بأنها لا تريد التصعيد في قطاع غزة" وفقًا للوزيرين الذين شاركوا في الاجتماع".

وقال شبات للوزراء إنه "بعد جنازة أبو العطا، بدء الجانب المصري محادثات مع حماس والجهاد الإسلامي في محاولة لتهدئة الوضع". وقال بن شبات للوزراء إن "رسالة حماس جاءت ردا على نفس الرسالة التي نقلتها إسرائيل إلى المنظمة عبر مصر في الصباح الباكر مباشرة بعد التصفية".

في السياق ذاته طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية تدخلا دوليا فوريا لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والذي سقط ضحيته منذ فجر اليوم سبعة شهداء وعشرات المصابين.

وقال اشتية في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك": "يجب على إسرائيل وقف جرائمها ضد المدنيين فورا، وندعو الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لتوفير الحماية لأبناء شعبنا من انتهاكات الاحتلال سواء في غزة أو الضفة".

وتابع: "الرئيس عباس والحكومة يجريان اتصالات إقليمية ودولية مكثفة لمنع العدوان من التدحرج.

وشدد اشتية على أنه لا يجب السماح للمتنافسين في الانتخابات الإسرائيلية باستخدام الدم الفلسطيني كورقة انتخابية".

وقالت حركة الجهاد الإسلامي حركة الجهاد: "لا مجال للحديث عن أية جهود أو وساطات إلا بعد أن تكتمل كافة أركان الرد على جريمة الاحتلال ونحن موحدين في الميدان".

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد القتلى إلى 11 شخصا ونحو 50 إصابة جراء قصف مواقع في قطاع غزة.