خليجي وأبناؤه يضربون معلما بسبب كشف التأخير

اتهم معلم كويتي في مدرسة متوسطة ولي أمر بالاعتداء عليه بسبب وضع أبنائه في كشوف المتأخرين عن الدوام المدرسي.

وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، دخل مواطن، بعد أن أوصل أبناءه الثلاثة إلى المدرسة متأخرين، في خلاف مع المعلم المناوب لتسجيل أولاده في كشف المتأخرين، وتطور الخلاف بينهما، إلى أن قام ولي الأمر بالتهجم على المعلم وضربه بمساعدة أبنائه قبل أن يتدخل زملاؤه المعلمون ويفضوا الشجار.

وقالت الصحيفة إن "إدارة المدرسة تقريراً بالحادثة إلى المنطقة التعليمية، حيث تقدم المعلم لتسجيل قضية أرفق بها تقريرا طبيا يفيد تعرضه لإصابات، وتمت الاستجابة لطلبه وسُجلت قضية أحيلت إلى شرطة الأحداث لوجود متهمين قاصرين".

وأوضحت أن طجمعية المعلمين استنكرت الاعتداء على المعلم، وطالبت وزارة التربية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يحفظ حق المعلم، مشددة على ضرورة قيام السلطتين التشريعية والتنفيذية بسرعة إقرار قانون حماية المعلم".