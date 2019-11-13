الجيش اليمني يعلن إصابة قيادي في "أنصار الله" خلال مواجهات جنوب الحديدة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، يوم الثلاثاء، سقوط قتلى وجرحى من جماعة "أنصار الله" "الحوثيين"، إثر هجمات شنتها الجماعة في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إن "الحوثيين شنوا، مساء الثلاثاء، هجمات واسعة على مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة بمديرية التحيتا (جنوب الحديدة)، وفي مديرية حيس (جنوب شرقي الحديدة).

وأضاف أن "القيادي في الحوثيين أبو جعفر الطالبي، أصيب فيما قُتل عدد من أفراده خلال شنه هجوما على مواقع للقوات المشتركة في الفازة غرب التحيتا".

إصابة قيادي حوثي ومقتل العشرات من أفراده.. خلال تصدي المشتركة لهجمات المليشيات على عدد من المناطق بالحديدة https://t.co/53qeftR2XU pic.twitter.com/RHTQsAJhZ2 — المركز الإعلامي ل ألوية العمالقة جبهةالساحل الغربي (@sahel_almakha) November 12, 2019

وأكد "استمرار المواجهات وتكبيد الحوثيين خسائر في الأرواح والعتاد خلال التصدي لهجماتهم.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.