إسرائيل تشن غارات كثيفة على قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفخاي أدرعي، أن الجيش يشن غارات كثيفة الآن على قطاع غزة.

وقال أدرعي، في بيان اليوم الأربعاء، "الجيش الإسرائيلي يشن في هذه الساعة غارات على أهداف إرهابية تابعة للجهاد الإسلامي في قطاع غزة".

#عاجل يشن جيش الدفاع في هذه الساعة غارات على أهداف إرهابية تابعة للجهاد الاسلامي في قطاع #غزة — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 13, 2019

​وتواصل لليوم الثاني على التوالي المقاومة الفلسطينية إطلاق الصواريخ صوب البلدات والقرى الإسرائيلية الواقعة في غلاف قطاع غزة. وجراء إطلاق الصواريخ دوت صافرات الإنذار في المستوطنات.

وفي ظل حالة التوتر على الجبهة بين غزة وإسرائيل جرى تعليق العمل في المؤسسات التعليمية الإسرائيلية لاسيما الواقعة في غلاف غزة.