Widgets Magazine
تسجيل
09:12 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث

    "أرامكو" تكشف عدد الشركات التي تملكها حول العالم

    © REUTERS / Maxim Shemetov
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    كشفت النشرة الخاصة بشركة "أرامكو" السعودية، عملاق النفط والغاز في العالم، أنها تمتلك حصصا ملكية مباشرة وغير مباشرة في 140 شركة تابعة محلية وأجنبية.

    وأصدرت أرامكو نشرة الاكتتاب العام لأسهمها والتي تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج إليها المستثمر قبل اتخاذ قراره الاستثماري، وتمثل نشرة اكتتاب أرامكو مرحلة مهمة في مسيرة اتخاذ قرار بشأن كمية الأسهم التي يتوجب على الفرد شراؤها، وهي خطوة ستليها عدة خطوات مهمة.

    ​ووفقا للنشرة الخاصة بطرح جزء من أسهمها في سوق الأسهم المحلية، تبلغ استثمارات الشركة في مشاريع مشتركة وشركات زميلة نحو 22.61 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بحسب موقع صحيفة "الاقتصادية".

    وأشار التحليل الخاص بالصحيفة السعودية إلى ارتفاع هذه الاستثمارات بنسبة 0.2 في المائة عن مستوياتها بنهاية 2018، البالغة 22.58 مليار ريال (الريال السعودي يعادل 0.27 دولار أمريكي).

    ​ووفقا للنشرة: "تراجعت بنسبة 48 في المائة، مقارنة بنهاية عام 2016، البالغة خلاله 43.5 مليار ريال، بسبب استحواذ "أرامكو" على الحصص المتبقية في بعض تلك الشركات ما جعلها تدخل ضمن القوائم الموحدة لشركة أرامكو".

    ولفت إلى أن بند "الاستثمارات في المشاريع المشتركة والشركات الزميلة" يتضمن القيمة الدفترية لحصص ملكية الشركة في المنشآت التي لم يتم توحيد قوائمها المالية في الشركة، والتي تتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية.

    منشأة نفط في أرامكو السعودية
    © REUTERS / Ahmed Jadallah
    طلب كبير على أسهم أرامكو وتشجيع السعوديين على الشراء

    وسجلت قيمة استثمار الشركة في المشاريع المشتركة والشركات الزميلة انخفاضا من 43.5 مليار ريال كما في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2016 إلى 27.3 مليار ريال في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2017.

    وأرجع التقرير ذلك في المقام الأول إلى توحيد نتائج عمليات موتيفا Motiva في القوائم المالية للشركة من تاريخ 1 أيار (مايو) 2017، وذلك بسبب إتمام صفقة الاستحواذ على الحصة المتبقية من قبل الشركة والبالغة نسبتها 50 في المائة التي سبق أن تم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية.

    وبحسب النشرة انخفض هذا البند من 27.3 مليار ريال في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2017 إلى 22.6 مليار ريال (ستة مليارات دولار) في 31 ديسمبر 2018.

    وأرجعت النشرة ذلك إلى أن توقف الشركة عن تقييد حصتها في أرلانكسيو باستخدام طريقة حقوق الملكية بعد أن تم الاستحواذ على الحصة المتبقية من قبل الشركة والبالغة 50 في المائة، وقابل ذلك جزئيا زيادة في حقوق ملكية شركة صدارة.

    ​وأشارت النشرة إلى أن قيمة هذا البند استمرت ثابتة عند 22.6 مليار ريال (ستة مليارات دولار) كما في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018 و30 يونيو/ حزيران 2019.

    ولفتت النشرة إلى أن أرامكو تمتلك حصصا ملكية مباشرة وغير مباشرة في أربع شركات تابعة جوهرية غير مدرجة، تمثل كل شركة من الشركات الأربع 2 في المائة أو أكثر من أصول الشركة أو إيراداتها أو صافي دخلها المحسوب بناء على القوائم المالية لعام 2018 أو التي تعد ذات أهمية جوهرية للشركة.

    وفترة الاكتتاب العام بشركة أرامكو السعودية للمؤسسات المستثمرة ستمتد من 17 نوفمبر إلى 4 ديسمبر، وفترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد من 17 إلى 28 نوفمبر، وستطلق "أرامكو" طرحها العام الأولي، عبر إدراج جزء من أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول).

    ​وأفادت تقارير إعلامية سعودية بأن البنوك بالمملكة استبقت المشاركة في اكتتاب "أرامكو"، بتنبيه هام لعملائها الراغبين في المشاركة في هذا الطرح العام الأولي.

    وطلبت البنوك من العملاء الراغبين هم أو أحد أفراد عائلتهم في الاكتتاب على أسهم "أرامكو" إلى مراجعة أقرب فرع لتحديث البيانات الخاصة بالأسرة.

    وحددت "أرامكو" قائمة بالبنوك الـ 13 التي سيتم من خلالها الاكتتاب؛ داعية العملاء الذين لا يملكون حسابات نشطة في هذه البنوك إلى مراجعة البنوك المشتركة في الاكتتاب.

    انظر أيضا:

    "أرامكو" السعودية تؤكد بنشرة الاكتتاب العام لأسهمها بيع 0.5 % للمستثمرين الأفراد
    طلب كبير على أسهم أرامكو وتشجيع السعوديين على الشراء
    السعودية... "أرامكو" تعلن عن صدور نشرة الاكتتاب العام لأسهمها
    طرح أرامكو لأسهمها... رقم قياسي وحدث تاريخي
    تأثير الدولار والإرهاب والصراعات... السعودية تكشف المخاطر الرئيسية على "أرامكو" بعد طرحها العام
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المشي لمسافات طويلة في الغابة الاستوائية الخضراء، كوستاريكا، أمريكا الوسطى
    أفضل عشرة أماكن للزيارة في عام 2020
    غوغل...هل أنا مصاب بمرض خطير؟!
    "غوغل"...هل أنا مصاب بمرض خطير؟
    التعاون الروسي السعودي
    العلاقات الروسية السعودية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك