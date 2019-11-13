"النزاهة العراقية" تستدعي رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، اليوم الأربعاء، إن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة بغداد أصدرت أمر الاستقدام، نظرا لأن المتهم ارتكب مخالفات في العقد المبرم بين الهيئة الإدارية للنادي وشركتي تعهدات وتجارة عامة واستشارات عقارية وصناعية لاستثمار الأرض المخصصة للنادي".

وأشارت الدائرة إلى أن المساحة، التي كانت مخصصة للاستثمار، والتي تبلغ 50 دونما، خصصت لإنشاء مبان رياضية وتجارية.

ويشهد العراق احتجاجات واسعة تطالب بالقضاء على الفساد، وتغيير الحكومة العراقية.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قال، الأسبوع الماضي، إن "استقالة الحكومة بدون وجود بديل تتفق عليه القوى السياسية في البرلمان، سيكون إجراء غير ذي جدوى".