غضب في المغرب بعد تداول صور صادمة لسيدة في الترام

حالة من الغضب سيطرت على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بعد تداول صور لمرأة مسنة في ترام.

السيدة التي ظهرت في الصور مسنّة ومقعدة، تتعرض للدفع والتعنيف، ثم سحلها ومحاولة إخراجها بالقوة من عربة الترام، بسبب عدم امتلاكها تذكرة صعود، بحسب موقع "هسبريس" المغربي

#بزاف،هادشي بزاف 😤😤،كنطرول يسحب سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة خارج التراموي بطريقة مهينة بسبب عدم توفرها على تذكرة،هادشي وقع ليوم في الخط الثاني من طرامواي الرباط/ سلا بمحطة سلا بطانة،الحكرة هي هذه،تفوا على بشر،انعدمت الإنسانية فيكم ياوجوه الويل،هذا غادي كون من اتباع القرطبي😡 pic.twitter.com/QDmkYP3Ikp — Simo (@simo780) November 12, 2019

​وبحسب مستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، وقعت الحادثة على الخط الثاني بمحطة ترامواي سلا بطانة، أمس الثلاثاء، عندما صعد أحد مراقبي التذاكر ومعه مستخدم من الشركة إلى عربة الترام، وطلب من امرأة مسنة تجلس على كرسي متحرك إظهار التذكرة الخاصة بها، إلا أن السيدة نفت حيازتها تذكرة وقالت إن حالتها الاجتماعية صعبة ولا تستطيع شراء تذكرة، فقام بتعنيفها وإسقاطها من على كرسيها ثم جرها وسحلها أمام الملأ، لرميها خارج العربة، قبل أن يتدخل الركاب لمنعه وإنقاذها.

​وأعادت الواقعة الحديث مجددا عن أحقية ذوي الاحتياجات الخاصة في المغرب على امتيازات من بينها ركوب المواصلات العامة.

واستنكرت شركة "ترامواي الرباط- سلا" في بيان لها نشرته على صفحتها على فيسبوك ما حدث ووصفته بالـ"المؤسف والاستثنائي"، وقالت إنه "وقع على خطه الثاني، بين مراقب وراكبة في حالة إعاقة".

وأعلنت الشركة أنه يجري التحقيق حاليا في الإجراءات التأديبية التي سيتم اتخاذها وفقا لأنظمة العمل، ولفتت إلى أنه تم تبادل الحوار بين الراكبة، والتي لم تكن تحمل تذكرة، ومراقبين اثنين، أحدهما لم يكن في أوقات عمله الرسمية، مشيرا إلى أن هذا الأخير أظهر سلوكا غير حضاري ولا يحترم الإجراءات المعتمدة.