استقرار الوضع الأمني في بغداد والداخلية تكشف ملابسات حادث "الخلاني"

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، أن الوضع الأمني في بغداد والمحافظات هادئ، فيما كشف ملابسات حادث الاعتداء على بناية كاتب العدل وبعض المخازن الأهلية في منطقة ساحة الخلاني.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن خالد المحنا، القول إن "الوضع الأمني في بغداد والمحافظات هادئ اليوم، ولا توجد أي خروقات تذكر حتى الآن".

وأضاف أن "حادث الاعتداء الذي حصل ليلة الاثنين الماضي على بناية كاتب العدل وبعض المخازن الأهلية في منطقة ساحة الخلاني في محاولة إلى حرقها قامت به مجموعة غير منضبطة ومخربة".

وأردف: "المجموعة تسببت بإحداث حريق في منطقة ساحة الخلاني في بنايتين إحداهما بناية كاتب العدل وأخرى مخازن أهلية فيها محال، وحصلت اعتداءات بالأسلحة على قوات الشرطة استخدمت فيها قنابل يدوية وأسلحة نارية أدت إلى إصابة أكثر من 55 ضابطا ومنتسبا من المتواجدين في ساحة الخلاني".

وتابع: "قوات الشرطة لم ترد على المجموعة بشكل مباشر وفق السياقات المعمول بها عالميا تجنبا من أن تتسبب في إصابات بين صفوف المتظاهرين القريبين، وفي الوقت نفسه لا نريد أن نفسح المجال أمام المخربين ودعاة الفتنة أن يحققوا أهدافهم".