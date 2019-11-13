السعودية تحذر مواطنيها في الخارج: لا تذهبوا إلى هذه المناطق

أصدرت القنصلية السعودية في هونغ كونغ تحذيرا لمواطنيها بالابتعاد عن المناطق التي تشهد أعمال شغب.

وبحسب موقع صحيفة "الأيام" السعودية، حذرت القنصلية المواطنين السعوديين فيها بأخذ الحيطة والحذر، وعدم التوجه إلى "ong Kok", "Kowloon Tong" نظرا لاندلاع اشتباكات وأعمال شغب وإغلاق العديد من الطرق، كما أعلنت هيئة المترو أنها ستقوم بتعليق خدمات شبكاتها الساعة العاشرة مساء اليوم 13/تشرين الثاني نوفمبر، وكذلك إغلاق محطات السكك الحديدية، تعليق المحاضرات في الجامعات ونصح أولياء أمور طلاب المدارس بإبقاء أطفالهم في المنازل.

ومن جانبها كثفت الشرطة فى هونغ كونغ تواجدها في الشوارع، تحسبا لتجدد المظاهرات الرافضة لقانون مقترح يسمح بتسليم المشتبه فيهم جنائيا إلى الصين لمواجهة المحاكمات بها.

وألقت الشرطة القبض على أكثر من 3500 شخص منذ أن بدأت الاحتجاجات في يونيو/حزيران الماضي.

ويحتج المتظاهرون في الشوارع على ما يعتبرونه تدخلا صينيا في حريات هونغ كونغ بما في ذلك نظامها القانوني وسياساتها، لكن الصين تنفي هذا الاتهام.