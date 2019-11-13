ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي إلى 18 شخصا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن مقتل 18 فلسطينيا جراء التصعيد الإسرائيلي منذ فجر أمس الثلاثاء.

القدس- سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الأربعاء: "18 شهيد من بينهم سيدة و 50 إصابة بجراح مختلفة جراء التصعيد الإسرائيلي منذ فجر أمس الثلاثاء 12/11/2019".