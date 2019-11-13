تعطل الدراسة في إسرائيل بسبب تصعيد الوضع الأمني

علقت وزارة التربية والتعليم في إسرائيل، اليوم الأربعاء، الدراسة في جميع المدارس والجامعات بالبلدات والمستوطنات القريبة من قطاع غزة، فيما عادت المسيرة التعليمية إلى طبيعتها في مدينة تل أبيب، وذلك نظراً لتطور الأوضاع الأمنية في قطاع غزة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الدراسة ستنتظم اليوم كالمعتاد في منطقة تل أبيب الكبرى والسهل الداخلي وستعطل في التجمعات السكانية التي تقع حتى مسافة أربعين كيلومترا من حدود القطاع، كما تقرر إلغاء الرحلات المدرسية في هذه المنطقة بالإضافة إلى جامعة (بن غوريون) في مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل، وكلية (سابير) وفروع الجامعة المفتوحة في جنوب البلاد".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، يوم أمس، بأن "إغلاق المدارس يشمل كل من منطقة بئر السبع وسديروت وأشدود وأشكلون وريشون ليتسيون وغدرا ويافنه ورحوفوت وموديعين وبار طوفيا، وهي من المستوطنات المحيطة بقطاع غزة".

وارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 16 وأصيب أكثر من 50، جراء القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع، عقب قيام الجيش الإسرائيلي فجر يوم أمس الثلاثاء، باغتيال القيادي البارز في "سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، ما دفع الحركة في قطاع غزة إلى إطلاق عشرات القذائف الصاروخية صوب المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

ومن جانبه، قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأنه تم رصد إطلاق نحو 220 قذيفة من قطاع غزة، تمكنت منظومة "القبة الحديدية" من اعتراض العشرات منها.

وقال أدرعي في بيانه: "منذ صباح أمس وحتى هذه الساعة تم إطلاق نحو 220 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، تمكنت منظومة القبة الحديدية من اعتراض العشرات منها وفق السياسة المتبعة. نسبة الاعتراض بلغت 90 بالمئة. نحو 60 بالمئة من مجمل القذائف التي أطلقت واجتازت إلى إسرائيل سقطت في مناطق مفتوحة. عشرات القذائف سقطت داخل قطاع غزة".