فيديو شاب أردني مع فتاة أجنبية يثير ضجة في السعودية

أثار مقطع فيديو لشاب يرقص مع فتاة أجنبية في منطقة مدائن صالح بالعلافي شمالي السعودية، ضجة كبيرة، بعد أن قال نشطاء إن الراقص سعودي الجنسية.

ودحض صاحب الفيديو الحقيقي وهو شاب أردني، الشائعات التي صاحبت الفيديو، وعلق في تغريدة على حسابه بـ "تويتر"، قائلا: "انتشر المقطع بشكل كبير عبر منصات التواصل دون علمي، وإلا لما سكتت عن تفنيد هذه المزاعم المتداولة دون وجه حق".

بن سلمان بماذا يدعو الشباب؟!

"رقص مواطن مع فتاة أجنبية في جبال العلا(مدائن صالح)"

بدأ انهيار قيم المجتمع

من رقص الفتيات في الحفلات والمقاهي

حاليا رقص الأجنبيات مع الشباب السعودي

وبعد رقص السعوديات مع الشباب الأجنبي

أستغفرالله العظيم من رؤية بنات بلادالحرمين في 2030 pic.twitter.com/mqVH1KZgc6 — د. حنان العتيبي (@Dr_Utaybi) November 10, 2019

كما أكد الزوايدة في تصريحات مع صحيفة "عكاظ"، أنه شخصيا صاحب المقطع المتداول، مشيرا إلى أنه صوره في وادي رم جنوبي الأردن، ما يدحض شائعات تصويره في مدائن صالح السعودية.

وأكد الشاب أن مقطع الفيديو تم نشره وتسريبه دون أذنه، ليخمد بذلك الشائعات على إنه صور في مدائن صالح.