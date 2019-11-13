جنبلاط للمتظاهرين: ما عنا ملجأ إلا الدولة...فيديو

نشر مغردون على "تويتر" مشاهد لكلمات ألقاها رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، أمام المتظاهرين اللبنانيين الأمس الثلاثاء، تعقيبا على مقتل أحد أفراد الحزب.

ويظهر في الفيديو وليد جنبلاط يتحدث للمتظاهرين حول الحراك الشعبي اللبناني ومشاعر المتظاهرين وقراره الانضام رسميا، وأضاف: "يمكن كتار منكم شباب وصبايا، عرفتم رسميا قرار انضمامي للحراك، بس بنفس الوقت، نتيجة خبرة طويلة، برغم يلي صار، ما عنا ملجأ إلا الدولة... إلا الدولة، اتصلت بقائد الجيش، ورئيس الأركان ورح يعملوا تحقيق، ما إلنا إلا الدولة، لأن إذا فقدنا الأمل في الدولة، سندخل في الفوضى".

بتحب او بتكره وليد جنبلاط ، ما فيك تنكر انه رجل سياسي و رجل دولة من الطراز الأول و الاذكى.

الرئيس وليد جنبلاط من مستشفى كمال جنبلاط:ما عنا بالرغم اللي صار اليوم،ما عنا ملجأ الا الدولة،حطوها فيي،ما النا غير الدولة لانو اذا فقدنا امل بالدولة ندخل بالفوضى. pic.twitter.com/LVpZgkT8kz — Huda Shehab (@HudaShehab5) November 12, 2019

وكان قد توجه وليد جنبلاط، الأمس الثلاثاء، إلى منطقة الشويفات جنوب بيروت، للإطلاع على مكان مقتل أحد أفراد الحزب، علاء أبو الفخر.

وأظهر فيديو نشره ناشطون لحظة وصول جنبلاط إلى أماكن الاحتجاجات وفتح الطريق للسماح له بالعبور إلى المكان.

#وليد_جنبلاط الله يحميك 🙏❤️



ذهب برفقة نجله تيمور خارجا من بيروت إلى المختارة مرورا بالمدينة الرياضية الليلة



الله يحميك 🙏#لبنان_يتنفض pic.twitter.com/m9zqlI7OMc — joujou shayah (@joujouty123) November 12, 2019

وكان قد قتل علاء أبو الفخر، بعد أن نزل برفقة زوجته وأطفاله ليقطع الشارع احتجاجا على كلمة الرئيس اللبناني، ميشيل عون، التي وصفها البعض "بالمستفزة".