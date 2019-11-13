السيسي يبدأ زيارة إلى الإمارات اليوم

يبدأ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الرئيس السيسي يبحث مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين والتعاون الثنائي الاستراتيجي بينهما وآليات مواصلة تنميته وتعزيزه في المجالات المختلفة.

كما يبحث الطرفان مجمل التطورات على الساحات العربية والإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة والتعاون والتشاور حول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك.