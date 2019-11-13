الجيش السوري يصطاد مفخخة يقودها انتحاري في خان شيخون ويحولها لرماد...صور

تمكنت وحدات من الجيش السوري من تدمير سيارة مفخخة بشكل كامل كان يقودها انتحاري بالقرب من خان شيخون.

وقالت وكالة "سانا" إن وحدات من الجيش العربي السوري دمرت سيارة مفخخة يقودها إرهابي انتحاري حاول الهجوم بها على نقاط عسكرية في أطراف مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي.

وكان الجيش السوري تمكن، في 23 أغسطس/ آب من هذا العام، من تحرير خان شيخون بعد عمليات ومعارك عنيفة ضد التنظيمات المسلحة أدت لتحرير المدينة بعد أن حرر قبلها بلدة الهبيط الاستراتيجية وأدى ذلك للسيطرة لاحقا على كامل ريف حماة الشمالي في مورك وكفرزيتا واللطامنة.

عملية الطيران الحربي الروسي

وكان الطيران الحربي الروسي دمر منذ أيام عدة مقرات تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في ريف إدلب الجنوبي في حين استهدفت مدفعية الجيش السوري أرتالا وتعزيزات عسكرية لإرهابيي "أجناد القوقاز" في ريف إدلب الجنوب الشرقي، أسفرت عن مقتل عدد من المسلحين وتدمير عدة آليات لهم.

وأكد مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" أن الطيران الحربي الروسي تعامل مساء الثلاثاء الماضي مع أهداف معادية على محور معرشورين وبابيلا جنوب إدلب تابعة لهيئة تحرير الشام التي يتخذها تنظيم جبهة النصرة الإرهابي (المحظور في روسيا) واجهة له في إدلب، مشيراً إلى أن الطيران الحربي نفذ عدة غارات أسفرت عن تدمير 5 مقرات للمسلحين من بينها مستودع أسلحة وذخيرة إضافة إلى مقتل أكثر من 15 مسلحاً.

عملية تحرير إدلب

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قال إن تحرير إدلب بالعمل العسكري لن يستغرق الكثير من الوقت، لكن السلطات تخطط أولا لمنح المدنيين الفرصة لمغادرة المنطقة، مشيرا إلى أن ذلك يحدث الأن.

وأضاف:"المسلحون لا يسمحون للمدنيين بالدخول بحرية إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، لذلك هم مضطرون للخروج من هناك سرا".