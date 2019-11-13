"حماس" تؤكد وحدة المقاومة في الميدان وقادرة على صد الهجوم وإرباك العدو

صرح الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، اليوم الأربعاء، أن المقاومة الفلسطينية تظهر في هذه المعركة لوحة عن الوحدة، وتؤكد قدرتها على صد الهجوم وإرباك العدو.

وجاء في بيان لحركة حماس: "الشهداء الذين يرتقون دفاعاً عن شعبهم في وجه هذا العدوان الصهيوني على قطاع غزة، هم أساس النصر ووقوده، البسالة والتضحية التي تبديها المقاومة في الميدان، هي تعبير عن إرادة مجموع الشعب الذي يرفض الضيم، ويصر على رد العدوان ومعاقبة المعتدي".

وأضاف البيان بأن "المقاومة ترسم في هذه المعركة لوحة وحدة ميدانية وسياسية وإعلامية فريدة، تعكس طبيعة العمل المشترك الذي يواصل تطوره وتجذره، وتؤكد قدرتها على صد الهجمة الصهيونية، وإرباك حسابات العدو".

وارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 18 وأصيب أكثر من 50، جراء القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع، عقب قيام الجيش الإسرائيلي فجر يوم أمس الثلاثاء، باغتيال القيادي البارز في "سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، ما دفع الحركة في قطاع غزة إلى إطلاق عشرات القذائف الصاروخية صوب المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وتواصل لليوم الثاني على التوالي المقاومة الفلسطينية إطلاق الصواريخ صوب البلدات والقرى الإسرائيلية الواقعة في غلاف قطاع غزة. وجراء إطلاق الصواريخ دوت صافرات الإنذار في المستوطنات، فيما جرى تعليق العمل في المؤسسات التعليمية الإسرائيلية لاسيما الواقعة في مناطق القصف في ظل حالة التوتر على الجبهة بين غزة وإسرائيل .