عون يحذر من أن الوضع الاقتصادي في لبنان يتدهور أكثر

وأضاف عون، في تغريدة عبر صفحة الرئاسة اللبنانية على موقع "تويتر": "الأوضاع الاقتصادية تزداد ترديا نتيجة ما تمر به البلاد، وبدء التنقيب عن النفط والغاز سيساعد على تحسن الوضع تدريجيا".
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 13, 2019
وخلال استقباله مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو، أكد عون أنه سيواصل اتصالاته من أجل إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة.
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 13, 2019
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، حيث يرى الكثيرون فيه سببا في عدم فعالية الحكومة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)