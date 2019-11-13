عون يحذر من أن الوضع الاقتصادي في لبنان يتدهور أكثر

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، إن الأوضاع الاقتصادية تزداد ترديا نتيجة ما تمر به البلاد.

وأضاف عون، في تغريدة عبر صفحة الرئاسة اللبنانية على موقع "تويتر": "الأوضاع الاقتصادية تزداد ترديا نتيجة ما تمر به البلاد، وبدء التنقيب عن النفط والغاز سيساعد على تحسن الوضع تدريجيا".

— Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 13, 2019

​وخلال استقباله مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو، أكد عون أنه سيواصل اتصالاته من أجل إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة.

— Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 13, 2019

​​ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، حيث يرى الكثيرون فيه سببا في عدم فعالية الحكومة.