"لا يجب أن تضيع الفرصة"... جبران باسيل يحذر من الفوضى والفتنة في لبنان

حذر وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل من انجرار لبنان إلى ما وصفه بـ"الفوضى والفتنة"، مطالبا بعدم تضييع الفرص المتاحة.

وكتب باسيل على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "واثق أن الناس الطيبين يريدون الاستقرار والاصلاح معا، في حمى الدولة والحرية. حرية التظاهر والتنقل معا".

وتابع: "كل نقطة دم تسقط تدمينا وتنبهنا بأن لا يجرنا أحد الى الفوضى والفتنة"، مضيفا: "اللحظة الآن لتشكيل حكومة تستجيب للناس وتكسب ثقة البرلمان، والاتصالات تبلورت ايجابيا. لا يجب أن تضيع الفرصة".

واثق ان الناس الطيبين يريدون الاستقرار والاصلاح معاً في حمى الدولة والحرية، حرية التظاهر والتنقل معاً.كل نقطة دم تسقط تدمينا وتنبّهنا بأن لا يجرّنا أحد الى الفوضى والفتنة.اللحظة الآن لتشكيل حكومة تستجيب للناس وتكسب ثقة البرلمان، والاتصالات تبلورت ايجابياً.لا يجب ان تضيع الفرصة!GB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) November 13, 2019

وكتب وزير الخارجية اللبناني، تدوينة، قبل يومين، تتحدث عن القوانين، التي تم إقرارها بعد الحرب، ودورها في حدوث الفساد لغياب مبدأ المحاسبة.

وقال: "كأننا لم نتعلم من قوانين العفو، التي أقرت بعد الحرب، التي ألغت مبدأ المحاسبة وشرعت الأبواب لدخول الفساد"، مضيفا: "صوت الناس يقول اليوم بمحاكمة كل مشبوه".

كأنّنا لم نتعلّم من قوانين العفو التي أقرّت بعد الحرب والتي الغت مبدأ المحاسبة وشرّعت الأبواب لدخول الفساد ... صوت الناس يقول اليوم بمحاكمة كل مشبوه ومحاسبة كل مرتكب ونحن مع تشديد العقوبات واقرار قوانين الفساد...لا ان نثبّت قوّة الجريمة بالعفو، بل ان نثبّت قوّة الحق بالقضاء... GB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) November 10, 2019

وتابع: "نحن مع تشديد العقوبات وإقرار قوانين الفساد، لا أن نثبّت قوة الجريمة بالعفو، بل أن نثبت قوّة الحق بالقضاء".

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.