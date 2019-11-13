الصحة الفلسطينية: 22 قتيلا و69 مصابا حصيلة الاستهداف الإسرائيلي لقطاع غزة

وكتب المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، في تغريدة على تويتر، في تحديث لحصيلة التصعيد الإسرائيلي يومي الثلاثاء والأربعاء: "22 شهيدا من بينهم سيدة و69 إصابة بجراح مختلفة".

*وزارة الصحة - قطاع غزة12:50م||*

*تحديث لحصيلة التصعيد الاسرائيلي يومي الثلاثاء والاربعاء 12/13-11-2019*

🚨 22 شهداء من بينهم سيدة و 69 اصابة بجراح مختلفة.

*الشهداء هم/1.اسماء محمد حسن ابو العطا

2.بهاء سليم حسن ابو العطا

3.محمد عطيه مصلح حموده

4.ابراهيم أحمد عبد اللطيف الضابوس — د.أشرف القدرة (@press221) November 13, 2019

وفي متابعة للأحداث، أعلنت الصحة الفلسطينية إجراء محاولات عاجلة لإنعاش أحد المعلن عن مقتلهم من قبل.

وتواصل لليوم الثاني على التوالي الفصائل الفلسطينية إطلاق الصواريخ صوب البلدات والقرى الإسرائيلية الواقعة في غلاف قطاع غزة. وجراء إطلاق الصواريخ دوت صافرات الإنذار في المستوطنات.

وفي ظل حالة التوتر على الجبهة بين غزة وإسرائيل جرى تعليق العمل في المؤسسات التعليمية الإسرائيلية لاسيما الواقعة في غلاف غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أن 220 قذيفة أطلقت من قطاع غرة منذ يوم أمس، مؤكدا أن منظومة القبة الحديدية اعترضت 90 بالمئة منها والباقي سقط في مناطق مفتوحة.