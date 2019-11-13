بعض النواب الجدد في البرلمان التونسي لم يؤدوا اليمين الدستورية

أكدت عضو البرلمان التونسي الجديد عبير موسى، رئيسة حزب الحر الدستوري، أن الجلسة الافتتاحية للبرلمان، والمخصصة لانتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه شهدت خرقا دستوريا.

وقالت موسى لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن بعض النواب لم يؤدوا اليمين الدستورية ولم يكونوا موجودين تحت قبة البرلمان لحظة أداء اليمين، مشيرة إلى أنه كان من الواجب على رئيس الجلسة راشد الغنوشي التثبت من حضور 217 نائبا.

وأشارت موسى إلى أنه ونتيجة لهذا الخرق سيتم تقديم طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في الغرض.

كما أكدت موسى مضي نواب الحزب الحر الدستوري في تقديم ملف ترشحها لرئاسة البرلمان ومتابعة ما ستفضي إليه الانتخابات المخصصة لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.

وافتتح، اليوم الأربعاء، البرلمان التونسي أولى جلساته العامة للمدة النيابية الثانية 2019 - 2024، والتي يؤدي خلالها النواب الجدد اليمين الدستورية لمباشرة مهامهم بصفة رسمية.