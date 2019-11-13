"قطر للبترول" توقع اتفاقا مدته 10 سنوات مع شركة صينية

أعلنت شركة "قطر للبترول" أنها وقعت اتفاقا لتوريد غاز البترول المسال، مدته عشر سنوات مع شركة "وانهوا" الصينية للكيماويات.

وذكرت الشركة في بيان لها اليوم الأربعاء أن الاتفاق لبيع حوالي 800 ألف طن متري من غاز البترول المسال سنويا ولمدة عشرة أعوام؛ بحسب "رويترز".

أعلنت "قطر للبترول"، الشهر الماضي، انضمامها لعضوية "مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية" كشركة داعمة، والتي تستهدف تعزيز حوكمة الشركات والمؤسسات العامة، وإدارة مفتوحة لموارد النفط والغاز والموارد المعدنية.

وتحث المبادرة على إفصاح المعلومات في مختلف قطاعات هذه الصناعات، ابتداء من نقطة الاستخراج، إلى حجم الإيرادات إلى الخزانة الحكومية.

وأكد الموقع الإلكتروني للشركة القطرية، أنها بذلك تصبح أول شركة نفط وطنية في الشرق الأوسط تتمتع بعضوية هذا التجمع.

وتماشياً مع دعمها للمبادرة، أكدت "قطر للبترول" التزامها بتقديم تقارير مفتوحة وشفافة؛ حيث تقوم في الوقت الحاضر بتعزيز ممارساتها في الإفصاح بما يتماشى مع المعايير الدولية لتقارير الشركات.