فرنسا تشجب أعمال التصعيد في غزة وتدعو لضبط النفس

أعلنت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، آنييس فون دير مول، إدانة بلادها لأعمال التصعيد في قطاع غزة، ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام القانون الدولي.

باريس - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية في بيان، اليوم الأربعاء: "فرنسا تشجب أعمال التصعيد في غزة وتدين عمليات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على مناطق مأهولة في إسرائيل. ندعو جميع الأطراف لضبط النفس وضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني على خلفية التصعيد في قطاع غزة".

كما أشارت المتحدثة إلى أن فرنسا تعتبر أن غزة لن تنعم بالاستقرار الدائم في حال لم تعد السلطة الفلسطينية إلى القطاع، وفي حال لم يتم رفع الحصار مع إعطاء تطمينات لإسرائيل من أجل أمنها.

كما أعربت الخارجية الفرنسية عن دعمها لجهود الوساطة التي يقوم بها المنسق الخاص لعملية السلام والجهود التي تقوم بها مصر.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 22 فلسطينيا وإصابة 69 خلال الاستهداف الإسرائيلي لقطاع غزة لليوم الثاني على التوالي.

وكتب المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، في تغريدة على تويتر، في تحديث لحصيلة التصعيد الإسرائيلي يومي الثلاثاء والأربعاء: "22 شهيدا من بينهم سيدة و69 إصابة بجراح مختلفة".

*وزارة الصحة - قطاع غزة12:50م||*

*تحديث لحصيلة التصعيد الاسرائيلي يومي الثلاثاء والاربعاء 12/13-11-2019*

🚨 22 شهداء من بينهم سيدة و 69 اصابة بجراح مختلفة.

*الشهداء هم/1.اسماء محمد حسن ابو العطا

2.بهاء سليم حسن ابو العطا

3.محمد عطيه مصلح حموده

4.ابراهيم أحمد عبد اللطيف الضابوس — د.أشرف القدرة (@press221) November 13, 2019

​وتواصل لليوم الثاني على التوالي الفصائل الفلسطينية إطلاق الصواريخ صوب البلدات والقرى الإسرائيلية الواقعة في غلاف قطاع غزة. وجراء إطلاق الصواريخ دوت صافرات الإنذار في المستوطنات.

وفي ظل حالة التوتر على الجبهة بين غزة وإسرائيل جرى تعليق العمل في المؤسسات التعليمية الإسرائيلية لاسيما الواقعة في غلاف غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أن 220 قذيفة أطلقت من قطاع غرة منذ يوم أمس، مؤكدا أن منظومة القبة الحديدية اعترضت 90 في المئة منها والباقي سقط في مناطق مفتوحة.