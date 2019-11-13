إنشاء مركز الكويت الإقليمي لجودة الهواء في عام 2020

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم، عن نيتها توقيع اتفاق مع الكويت لإنشاء مركز الكويت الإقليمي لجودة الهواء في عام 2020 والذي يمثل أول مركز من نوعه في المنطقة.

كما نشرت منظمة الأمم المتحدة للبيئة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" تغريدة جاء فيها : "توقيع إعلان نوايا لإنشاء مركز الكويت الإقليمي لجودة الهواء في عام 2020 والذي يمثل أول مركز من نوعه في منطقة غرب آسيا دليل على الالتزام القوي للبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ودولة الكويت بتحسين نوعية الهواء في المنطقة وحماية صحة الناس والبيئة".

توقيع إعلان نوايا لإنشاء مركز الكويت الإقليمي لجودة الهواء في عام 2020 والذي يمثل اول مركز من نوعه في منطقة غرب آسيا دليل على الالتزام القوي للبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ودولة #الكويت بتحسين نوعية الهواء في المنطقة وحماية صحة الناس والبيئة pic.twitter.com/Xvkwh1SucP — الأمم المتحدة للبيئة (@UNEP_Arabic) November 13, 2019

​وسيتم إنشاء المركز بالعودة إلى مجموعة معايير، ستركز على جودة الهواء الداخلي وأثرها على الهواء الإقليمي والعالمي، وإدارة سياسات جودة الهواء الداخلي وتطوير نماذجه.