مصر... مطالبات بالتدخل الفوري لإنقاذ حلايب وشلاتين

تسببت الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها مدينة حلايب في محافظة البحر الأحمر في مصر، خلال اليومين الماضيين في هدم عدد كبير من المنازل والأكشاك الخشبية بالمدينة، وأدت إلى خسائر مادية كبيرة لدى الأهالي.

وفوفقا لموقع بوابة "أخبار اليوم" المصرية، طالب أبناء حلايب، بسرعة التدخل الفوري لحصر المتضررين من السيول واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحمايتهم من أخطار الأمطار الغزيرة والتي من المتوقع هطولها اليوم وغدا.

وكانت قد حذرت إدارة المياه الجوفية بالبحر الأحمر، في بيان أمس الثلاثاء، من سقوط أمطار على حلايب وشلاتين، جنوبي المحافظة، بداية من اليوم وحتى يوم الخميس المقبل وقد تصل إلى سيول يوم الخميس.

أوضح البيان، أن مركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار، مشيرا إلى سقوط أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين، تبلغ ذروتها يوم الخميس، ليصل ارتفاعها إلى 15 مم وقد تؤدي الأمطار الغزيرة إلى سيول على سواحل البحر الأحمر.

وأعلنت محافظة البحر الأحمر، رفع حالة الطوارئ بجميع مدن المحافظة، استعدادا لمواجهة الأمطار المحتملة على عدد من مدن المحافظة، بعد تحذيرات بحسب بيان مركز عمليات المحافظة.