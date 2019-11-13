رغم التصعيد... نتنياهو: سنغير المعادلة في غزة

قال بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، إننا سنعمل على تغيير المعادلة.

التقى نتنياهو، مساء اليوم، الأربعاء، مع رؤساء السلطات المحلية في مستوطنات غلاف غزة، وقال لهم "نغير المعادلة. قلت لكم إننا سنختار الوقت المناسب، وصادف الوقت المناسب أول أمس".

وتابع نتنياهو:

قادة التنظيمات الإرهابية وعناصرها يعلمون بأنهم في مرمانا، وبأننا نستطيع أن نعمل ضدهم في كل مكان وهم يفهمون هذه الرسالة جيدا.

وأكد رئيس حكومة تسيير الأعمال أن بلاده "عزمت على تعزيز قوة الردع الخاصة بوسائل جديدة لم يتخيلها العدو. نفذنا عملية بدقة جراحية. كل إرهابي يعلم أننا نستطيع أن نصل إليه شخصيا. إنهم يطلقون الصواريخ من داخل مناطق مأهولة بالمدنيين ويختبئون وراء ظهور المدنيين. كسرنا هذه المعادلة عندما استهدفنا [بهاء أبو العطا] في مخبئه".

قررنا تعزيز قوة الردع الخاصة بنا بوسائل جديدة لم يتخيلها العدو. نفذنا عملية بدقة جراحية. كل إرهابي يعلم أننا نستطيع أن نصل إليه شخصيا. إنهم يطلقون الصواريخ من داخل مناطق مأهولة بالمدنيين ويختبؤون وراء ظهور المدنيين. كسرنا هذه المعادلة عندما استهدفنا (بهاء أبو العطا) في مخبئه". — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 13, 2019

وقال نتنياهو في تغريدات جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، أن "رؤساء السلطات المحلية في غلاف غزة شدوا على يديّ وباركوني على العملية العسكرية، وقالوا إن بلدات غلاف غزة شهدت على مدار السنوات الأخيرة نموا وتزايدا ملموسا في عدد السكان يقدر بالعشرات بالمئة".

وادعى رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية أن "المستوطنين في غلاف غزة صامدين، ويدعمون استمرار العملية".

وارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 22 وأصيب أكثر من 50، جراء القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع، عقب قيام الجيش الإسرائيلي فجر يوم أمس الثلاثاء، باغتيال القيادي البارز في "سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، بهاء أبو العطا، ما دفع الحركة في قطاع غزة إلى إطلاق عشرات القذائف الصاروخية صوب المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

ومن جانبه، قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأنه تم رصد إطلاق نحو 220 قذيفة من قطاع غزة، تمكنت منظومة "القبة الحديدية" من اعتراض العشرات منها.

رؤساء السلطات المحلية في غلاف غزة شدوا على يديّ وباركوني على العملية العسكرية وقالوا إن بلدات غلاف غزة شهدت على مدار السنوات الأخيرة نموا وتزايدا ملموسا في عدد السكان يقدر بالعشرات بالمئة.



كما أكدوا على أن السكان صامدين ويدعمون استمرار العملية! — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 13, 2019

وقال أدرعي في بيانه: "منذ صباح أمس وحتى هذه الساعة تم إطلاق نحو 220 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، تمكنت منظومة القبة الحديدية من اعتراض العشرات منها وفق السياسة المتبعة. نسبة الاعتراض بلغت 90 بالمئة. نحو 60 بالمئة من مجمل القذائف التي أطلقت واجتازت إلى إسرائيل سقطت في مناطق مفتوحة. عشرات القذائف سقطت داخل قطاع غزة".