السيسي يصدر قرارا جمهوريا بمناسبة "25 يناير"

استعرض مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، مجموعة من القرارات والقوانين المنتظر إقرارها.

ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض الفئات من المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، وفقاً لاشتراطات محددة، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير/ كانون الثاني لعام 2020.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة (30،80) فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة أسيوط، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ وذلك لاستخدامها في توسعات محطة الوليدية بأسيوط، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص قطعتي أرض من أملاك الدولة الخاصة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، الأولى بمساحة 15000م2 والكائنة بتقسيم شمال الأحياء، والثانية بمساحة 1500م2 والكائنة بتقسيم الميناء، لصالح صندوق تحيا مصر بالمجان؛ وذلك لإقامة مشروعات الشباب عليهما.

ووافق المجلس على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال؛ وذلك للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 20 مشروعاً، وتكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

كما وافق المجلس على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 54 المنعقدة بتاريخ 12 نوفمبر الجاري لعدد 5 موضوعات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تعديل القرار الجمهوري رقم 115 لسنة 2018 بنقل تبعية مدينة الجلود بالروبيكى من الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.