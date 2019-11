المغرب توافق على عرض فيلم جزائري "ممنوع من العرض"

قبل ساعات قليلة من غلق باب استقبال الأفلام المرشحة لجائزة أوسكار، عن فئة أفضل فيلم عالمي، في نسختها الـ 92، وصل عدد الدول العربية التي رشحت أفلامها للجائزة إلى 6 وهي



الجزائر.. بابيشا

فلسطين.. It Must Be Heaven

المغرب.. آدم

تونس.. ولدي

مصر.. ورد مسموم

لبنان.. 1982