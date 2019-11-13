المغرب توافق على عرض فيلم جزائري "ممنوع من العرض"

قالت وسائل إعلام مغربية، إنها وافقت على عرض فيلم جزائري، تم منعه من العرض في دور العرض الجزائرية.

أشار موقع "هسبريس" المغربي إلى أن دور السينما المغربية، وافقت على عرض فيلم "بابيشا" للمخرجة الجزائرية، مونيا مندور، بعد رفض عرضه في الجزائر.

ويروي الفيلم قصة، أثارت جدلا واسعا، مستوحاة من الحياة الجامعية لمخرجة العمل في التسعينيات، خلال فترة تدهور الأوضاع السياسية وتنامي نفوذ الجماعات المتطرفة المسلحة في البلاد.

تعرفوا على فيلم “بابيشا”، الذي يمثل الجزائر في منافسة الاوسكار ومخرجته مونية مدور https://t.co/xBXE0zqq7g https://t.co/vmCxoq0QpV — Sam Elayyoub (@WhyWebsCoM) November 7, 2019

​ويحكي الفيلم قصة "صمود المرأة الجزائرية، ضد محاولات تغيير القوانين وتدمير المساواة بين الجنسين".

وتعني كلمة "بابيشا"، باللهجة المحلية الجزائرية "الفتاة الجميلة"، ويروي قصة طالبة جزائرية كانت تحلم أن تكون مصممة أزياء، لكن مع تدهور الوضع السياسي والاجتماعي للبلاد، تتعرض بطلة الفيلم التي تجسد دورها الممثلة لينا خودري، وصديقاتها للضغط من قبل إسلاميين متشددين، وعصابات من نساء منقبات يلعبن دور "الشرطة الدينية"، والتي وصلت إلى حد اغتيال أختها.

#فيلم_جزائري



بابيشا

صنف: دراما

الصدور: 2019

الإنتاج: جزائري فرنسي بلجيكي قطري



صنع ضجة كبيرة و حاز على تكريم من مهرجان "كان" العريق فيلم نسوي. السينماتوغرافي و التمثيل كان رائعا.

لكن، القصة مُتناولة من نظرة غربية، لا تعرف عن واقع الجزائر الفعلي شيئا، ما يجعله بلا معنى ..



4/1 pic.twitter.com/i2ecQ3ueXS — ADiL ⑬ (@SpecialOneDz) October 18, 2019

​ونقل الموقع المغربي عن بلقاسم حجاج، منتج الفيلم، قوله "هذا الفيلم الروائي الطويل يتعرض لرقابة وحظر من قبل السلطات، في حين لم تصدر أي تصريحات رسمية أو قرار أو توضيح حول سبب منع الفيلم، سواء من جانب وزارة الثقافة أو من جانب المركز الجزائري لتطوير السينما".

قبل ساعات قليلة من غلق باب استقبال الأفلام المرشحة لجائزة أوسكار، عن فئة أفضل فيلم عالمي، في نسختها الـ 92، وصل عدد الدول العربية التي رشحت أفلامها للجائزة إلى 6 وهي



الجزائر.. بابيشا

فلسطين.. It Must Be Heaven

المغرب.. آدم

تونس.. ولدي

مصر.. ورد مسموم

لبنان.. 1982 pic.twitter.com/3fvEwmLTq4 — Ahmed Alayyad (@aal3yyad) October 1, 2019

​وشارك "بابيشا" في مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، برغم منع عرضه في الجزائر، وفاز بجوائز دولية عديدة، وعرض كذلك في مهرجان كان السينمائي الدولي، وحازت مخرجته على جائزتي "فالوا" الجمهوري، و"فالوا" لأحسن سيناريو، كما تقاسمت لينا خودري على جائزة أحسن ممثلة مع ممثلة فرنسية أخرى.