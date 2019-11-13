أفيخاي أدرعي يؤكد بأن إسرائيل حاولت إثناء بهاء أبو العطا عن ممارسة "الهجمات الإرهابية"

أكد أفيخاي أدرعي بأن إسرائيل حاولت إثناء القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا عن ممارسة ما وصفه بالـ "الهجمات الإرهابية"