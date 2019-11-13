انتخاب راشد الغنوشي رئيسا للبرلمان التونسي

وحسب "رويترز" انتخب البرلمان التونسي الجديد اليوم الأربعاء راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإسلامية رئيسا له بعد أن دعمه حزب قلب تونس.

وحصد الغنوشي 123 صوتا من مجموع 217 ليشغل أول منصب رسمي له منذ عودته من منفاه في لندن في 2011 عقب انتفاضة أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وبدأ البرلمان التونسي الجديد اليوم الأربعاء أولى جلساته لانتخاب رئيس له.

وأفرزت انتخابات الشهر الماضي، التي جاءت فيها حركة النهضة الإسلامية أولى بحصولها على 52 مقعدا فقط من إجمالي 217، برلمانا منقسما بشكل حاد مما يعقد الوضع ويتطلب تكوين ائتلافات لتشكيل حكومة.

"فخورون بشعبنا الذي أهدانا هذه الثورة ونعاهده على الوفاء للشهداء ولنصرة المظلومين" .. شاهد: راشد الغنوشي يترأس الجلسة العامة الإنتخابية لمجلس نواب الشعب المنتخب#تونس pic.twitter.com/kzz58Qaoir — مجلة ميم (@MeemMagazine) November 13, 2019

ونافس على منصب رئيس البرلمان- وهي خطة هامة ومحورية في النظام البرلماني المعدل في تونس- كل من راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة وغازي الشواشي القيادي بحزب التيار وعبير موسي وهي من مؤيدي نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وطالب حزبا التيار والشعب خلال مفاوضات النهضة بالموافقة على مرشح من خارجها لرئاسة الحكومة حتى تدعم الغنوشي رئيسا للبرلمان. وقالت النهضة إنه يجب أولا دعم الغنوشي قبل الحديث عن رئيس الحكومة.

ويتعين أن تكشف النهضة عن الاسم المرشح لقيادة حكومة ائتلافية يوم الجمعة المقبل على أقصى تقدير.

وقال عماد الخميري القيادي بالنهضة "إذا لم يدعمونا اليوم فالأرجح أن يكون حزبا التيار والشعب خارج الائتلاف الحكومي المقبل".