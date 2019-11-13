تيار المستقبل: الحريري متمسك بحكومة اختصاصيين

قال عضو "تيار المستقبل" الدكتور مصطفى علوش، اليوم الأربعاء، إن تكليف الرئيس سعد الحريري مشروط بتأليف حكومة من اختصاصيين وهذا الطرح غير موافق عليه "التيار الوطني الحر" و"حركة أمل" و"حزب الله".

وأشار علوش في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "الرئيس الحريري مقتنع أن تشكيل أي حكومة غير حكومة تكنوقراط لن تخرج المحتجين من الشارع ومحاولة وضعه بمواجهة معهم من خلال أي حكومة لن تقنعهم هي مرفوضة".

وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، أكدت مصادر مطلعة لقناة "LBC" أن الاتصالات قائمة حكوميا، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يتجه الحريري إلى الاعتذار عن التشكيل".

وأضافت: "هذا التطور حتما سيكثف الاتصالات للاتفاق مع الحريري على مرشح لتكليفه، وعليه سيتحدد موعد الاستشارات النيابية الملزمة".

وتابعت القناة، أن "الأجواء السلبية كانت مهيأة قبل مقابلة الرئيس عون التلفزيونية، وهو ما تأكد من خلال الرسائل عبر "واتساب"، وتحكي عن تحركات في أماكن محددة فور انتهاء كلمة الرئيس، وتقارير الأجهزة الأمنية عن تجمعات يحضر لها في أماكن باتت تقليدية منذ بدء الاحتجاجات".

ولفتت إلى "الرغبة في استكمال المخطط الموضوع بتصويب المسار، الذي يتدرج بالمطالب ومخطط واضح للنيل من رئيس الحمهورية ووضع الحراك في وجهه على الرغم من كل التوضيحات".

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.