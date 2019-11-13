تعليق جديد لنانسي عجرم حول مستجدات أزمة الشارع اللبناني

وجاء في التغريدة "لبنان ما بيحمل ولا نقطة دم، ممنوع الخي يقتل خيو، ما تسمحوا لشي يفرقنا، ما بدنا نفقد ولا شخص من بيناتنا، يا رب احمي بلدنا".
لبنان ما بيحمل ولا نقطة دم، ممنوع الخي يقتل خيو— Nancy Ajram (@NancyAjram) November 13, 2019
ما تسمحوا لشي يفرقنا، ما بدنا نفقد ولا شخص من بيناتنا
يا رب احمي بلدنا🙏🏻
وكانت نانسي قد شاركت في المظاهرات الاحتجاجية الكبيرة التي تجتاح مدن لبنان، تطالب بإسقاط النظام ورموز لبنان السياسيين، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
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