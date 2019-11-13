تعليق جديد لنانسي عجرم حول مستجدات أزمة الشارع اللبناني

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، تغريدة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، طالبت فيها الشباب اللبناني بعدم حمل السلاح لأن لبنان لا يتحمل "ولا نقطة دم" على حد تعبيرها.

وجاء في التغريدة "لبنان ما بيحمل ولا نقطة دم، ممنوع الخي يقتل خيو، ما تسمحوا لشي يفرقنا، ما بدنا نفقد ولا شخص من بيناتنا، يا رب احمي بلدنا".

لبنان ما بيحمل ولا نقطة دم، ممنوع الخي يقتل خيو

ما تسمحوا لشي يفرقنا، ما بدنا نفقد ولا شخص من بيناتنا

يا رب احمي بلدنا🙏🏻 — Nancy Ajram (@NancyAjram) November 13, 2019

​​وكانت نانسي قد شاركت في المظاهرات الاحتجاجية الكبيرة التي تجتاح مدن لبنان، تطالب بإسقاط النظام ورموز لبنان السياسيين، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.