الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط نشاط عنصرين من "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء، قيام طائرة عسكرية بمهاجمة عنصرين من "الجهاد الإسلامي" شمالي قطاع غزة، كانا يستعدان لإطلاق صواريخ مضادة للدروع.

رام الله - سبوتنيك. وقال أدرعي في إحاطة:

"هاجمت طائرة عسكرية قبل قليل عنصريْن من الجهاد الإسلامي في شمال قطاع غزة، أثناء استعدادهما لإطلاق صواريخ مضادة للدروع. العنصران، اللذان تم إحباطهما كانا ينشطان في مجال القنص والصواريخ المضادة للدروع في التنظيم". YouTube.com أدرعي لـ"سبوتنيك": لن نعود إلى سياسة الاغتيالات.. ولجأنا لاغتيال أبو العطا لهذا السبب

وارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 22 وأصيب 69 آخرون، جراء القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع، عقب قيام الجيش الإسرائيلي، فجر يوم أمس الثلاثاء، باغتيال القيادي البارز في "سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، ما دفع الحركة في قطاع غزة إلى إطلاق عشرات القذائف الصاروخية صوب المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وتواصل لليوم الثاني على التوالي المقاومة الفلسطينية إطلاق الصواريخ صوب البلدات والقرى الإسرائيلية الواقعة في غلاف قطاع غزة. وجراء إطلاق الصواريخ دوت صافرات الإنذار في المستوطنات.

وفي ظل حالة التوتر على الجبهة بين غزة وإسرائيل جرى تعليق العمل في المؤسسات التعليمية الإسرائيلية لاسيما الواقعة في غلاف غزة.