إسرائيل توجه إنذارا عاجلا لمستوطني غلاف غزة

ذكرت قناة عبرية أن السلطات الإسرائيلية وجهت تحذيرات جمة لمستوطني غلاف غزة، في ظل التصعيد الأمني في قطاع غزة.

أفادت القناة العبرية الـ"12"، مساء اليوم الأربعاء، بأن الحكومة الإسرائيلية أطلقت تحذيرات لمستوطني غلاف غزة بالبقاء بالقرب من الملاجئ والمخابئ، تخوفا من استمرار إطلاق حركة الجهاد الإسلامي للقذائف والصواريخ على المستوطنين.

وأوردت القناة العبرية أن مستوطني سيدون نيغيف وشعار هنيغيف وحوف أشكلون وسديروت (من مستوطنات غلاف غزة) قد تلقوا اليوم، الأربعاء، توجيهات وتحذيرات من الحكومة الإسرائيلية بضرورة البقاء بالقرب من الملاجئ والمخابئ، بدعوى أن حركة الجهاد الإسلامي ستعمل على استمرار إطلاق القذائف والصواريخ المتسارعة، وزيادة وتيرتها.

ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قام فجر يوم أمس الثلاثاء، باغتيال القيادي البارز في "سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، بهاء أبو العطا، ما دفع الحركة في قطاع غزة إلى إطلاق مئات القذائف الصاروخية صوب المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين جراء التصعيد على غزة إلى 24 قتيلا من بينهم 3 أطفال، كما بلغ عدد المصابين 73 مصابا.