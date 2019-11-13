الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 360 قذيفة من قطاع غزة تجاه البلدات الإسرائيلية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، رصد إطلاق 360 قذيفة صاروخية من قطاع غزة تجاه البلدات الإسرائيلية منذ يوم أمس.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الجيش: "بدءاً من يوم أمس (الثلاثاء) في ساعات الصباح، وحتى الساعة 17:30، تم رصد نحو 360 إطلاقاً لصواريخ من قطاع غزة، والتي اجتازت الأراضي الإسرائيلية".

هذا وارتفعت حصيلة القتلى والجرحى الفلسطينيين في قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع، عقب قيام الجيش الإسرائيلي، فجر يوم أمس الثلاثاء، باغتيال القيادي البارز في "سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، ما دفع الحركة في قطاع غزة إلى إطلاق عشرات القذائف الصاروخية صوب المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وتواصل لليوم الثاني على التوالي المقاومة الفلسطينية إطلاق الصواريخ صوب البلدات والقرى الإسرائيلية الواقعة في غلاف قطاع غزة.