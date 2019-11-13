بالفيديو... رتل أمريكي يعيد الانتشار في مدينة القامشلي السورية

توجهت مدرعات أمريكية، اليوم الأربعاء، إلى قاعدة "هيمو" غرب مدينة القامشلي، لتعيد انتشارها في المنطقة.

ويظهر في الفيديو، رتل من المدرعات الأمريكية (أكثر من 9 مصفحات عسكرية) تتجه إلى قاعدة "هيمو" لتعيد انتشارها في مدينة القامشلي، ووضعت نقطة جديدة قرب القحطانية، بحسب مراسل "RT".

كما أفادت وكالة "سانا" أن رتلا من القوات الأمريكية دخل من العراق إلى محافظة الحسكة في سوريا اليوم الأربعاء بتغطية من طائرة حربية أمريكية.

وجاء ذلك بعد أن كانت قد انسحبت قافلة ضخمة لجيش الاحتلال الأمريكي من قاعدته العسكرية في صرين جنوب مدينة عين العرب بريف حلب الشمالي الشرقي بعد تدميرها بالكامل، نحو قاعدة "قسرك" بريف الحسكة فيما يبدو أنه تمهيد لانسحابها كليا من سوريا باتجاه إقليم كردستان العراقي.

وأوضح المراسل أن القافلة الأمريكية حطت رحالها مؤقتاً في قاعدة "قسرك" بريف الحسكة استعداداً للانسحاب باتجاه معبر التونسية "سيمالكا" غير الشرعي مع إقليم كردستان العراق، مع احتمال توجه جزء من هذه القافلة نحو حقول النفط السورية الواقعة تحت سيطرة جيش الاحتلال الأمريكي.