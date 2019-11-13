ردا على اتهامات سعودية... مسؤول إيراني: الرياض مسؤولة عما يجري في المنطقة

قال سفير إيران السابق في إيرلندا، جواد کجوئیان، إن إيران لطالما سعت وراء حل سلمي للقضايا في المنطقة.

ووفقا لما نشرته وكالة "إيرنا"، أضاف كجوئيان أن الدول التي تستورد السلاح بقيمة مليار دولار إلى المنطقة، مسؤولة عن الوضع الحالي في المنطقة.

وأضاف كجوئيان "التاريخ يشهد على حقيقة أن الإيرانيين ينادون على الدوام إلى السلام والتعايش السلمي ولم يعتدوا على أي بلد؛ فيما هناك بعض الدول التي اعتدت علينا".

ونوه الدبلوماسي الإيراني بمواقف بلاده التي وصفها بالصريحة والقائمة على إيجاد حل سلمي لكافة المشاكل الإقليمية.

وأكمل "للأسف بعض الدول الغربية حولت منطقتنا الى ساحة اختبارات لأسلحتهم"، مردفا "الدول التي تنفق المليارات على شراء السلاح والمعدات العسكرية، مسؤولة عما يجري في المنطقة".

وشدد كجوئيان على أن إيران تسعى وراء حل القضايا الراهنة، وسط رفض بعض الدول، التي قتلت الآلاف من النساء والأطفال اليمنيين بواسطة هجماتها على هذا البلد، لكنها اليوم تبحث عن إيجاد حل لهذه الأزمة عبر الحوار.

وأتم سفير إيران السابق لدى إيرلندا إلى أن بلاده "تعير أهمية بالغة لأمن المنطقة"، مضيفا أن "إيران تدعم حزب الله في كفاحه ضد الاحتلال الصهيوني".