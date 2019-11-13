نقاشات سورية إيرانية لتعميق التعاون الاقتصادي المشترك

وذكرت وكالة "سانا" السورية أن اللقاء تناول تطوير آفاق التعاون مع الإشارة لأهمية استثمار خبرات القطاع الخاص بين الجانبين لتنشيط التبادل التجاري وتوسيع الاستثمارات الاقتصادية المشتركة.
وبحسب الوكالة، أوضح خميس أن الفترة الحالية تشهد تكثيفاً للجهود الحكومية لاستثمار الموارد المحلية بالشكل الأمثل واستنهاض المقدرات البشرية والمادية للتخفيف من آثار الحرب على الواقع المعيشي للمواطنين بالتوازي مع وضع خطط استراتيجية لتحصين الاقتصاد الوطني خلال المرحلة القادمة.
بدوره أشار المسؤول الإيراني إلى أن الجهود الإيرانية السورية المشتركة لمكافحة الإرهاب "زادت من عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الصديقين والتي ستستمر بعد تحقيق سورية الانتصار الكامل في حربها على الإرهاب".
ولفت ذو النوري إلى إرادة إيران بتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع الجانب السوري في مرحلة إعادة الإعمار وخصوصاً في مجالات الطاقة والزراعة وتطوير البنية التحتية والطرق والصناعات الاستراتيجية".
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