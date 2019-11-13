مصر... وفاة شخصين وإصابة 11 بحريق خط البترول

أفاد محافظ البحيرة في مصر، اللواء هشام آمنة، بوفاة شخصين في حادث انفجار خط أنابيب بترول شركة طنطا، فيما أصيب 11 آخرون.

وأكد محافظ البحيرة خلال مداخلة تلفزيونية عبر قناة "صدى البلد" المصرية، "وفاة شخصين وإصابة 11 آخرين بجروج من الدرجة الأولى".

وكانت النيران قد اشتعلت بخط بترول تابع لشركة "طنطا" للبترول، يمر بمركز إيتاي البارود، في البحيرة، فيما تحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على ألسنة النيران.

وتلقت الحماية المدنية بالبحيرة إخطارا من الأهالي، باشتعال النيران بخط بترول قادم من القاهرة إلى الإسكندرية، وأدى الحريق إلى ارتفاع ألسنة النيران وتصاعد الأدخنة بكثافة.

انتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، فيما فرضت قوات الأمن طوقاً حول مكان الحريق، تجنباً لوقوع إصابات.