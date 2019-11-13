دعوة عاجلة من أمير قطر إلى الشعب... ماذا يحدث خلال ساعات

وجه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، دعوة عاجلة إلى الشعب القطري، ووجه بتنفيذها خلال ساعات.

نشرت صحيفة "الوطن" القطرية، بيانا لأمير قطر، يدعو فيه الشعب القطري إلى إقامة صلاة الاستسقاء، صباح غد الخميس 14 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال تميم بن حمد آل ثاني، إنه سيؤدي صلاة الاستسقاء غدا، مع جموع المصلين، في مصلى الوجبة.

سمو أمير البلاد المفدى يدعو إلى إقامة #صلاة_الاستسقاء، صباح الخميس المقبل 17 ربيع الأول 1441هـ الموافق 14 نوفمبر 2019، في جميع أنحاء البلاد، تضرعا إلى الله في طلب نزول الغيث، وسيؤدي سموه صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين بمصلى الوجبة.#الوطن #الدوحة #قطر pic.twitter.com/nlESSFDb9H — جريدة الوطن (@al_watanQatar) November 12, 2019

​ودعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية جميع المسلمين في قطر، لإقامة صلاة الاستسقاء جماعة صباح غدا الخميس، في عدد من المساجد بمناطق قطر، تضرعا إلى الله في نزول الغيث.

وقامت الوزارة القطرية، بتجهيز 78 مسجداً ومصلى لإقامة صلاة الاستسقاء فيها.