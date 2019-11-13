غارات إسرائيلية على عدد من الأهداف التابعة لحركة "الجهاد الإسلامي"

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، شن غارات على عدد من الأهداف التابعة للجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

رام الله - سبوتنيك. وقال أدرعي في بيان: "أغارت طائرات حربية قبل قليل على عدد من الأهداف الإرهابية التابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة ومن بينها مجمع عسكري ومجمع تدريبات للواء مدينة غزة في الجهاد والذي يستخدم أيضًا لإنتاج منصات إطلاق ومواد لإنتاج القذائف الصاروخية".

#عاجل أغارت طائرات حربية قبل قليل على عدد من الأهداف الإرهابية التابعة لمنظمة #الجهاد_الإسلامي في قطاع #غزة ومن بينها مجمع عسكري ومجمع تدريبات للواء مدينة غزة في الجهاد والذي يستخدم أيضًا لإنتاج منصات اطلاق ومواد لإنتاج القذائف الصاروخية — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 13, 2019

وأضاف: "ينظر جيش الدفاع بخطورة بالغة للهجمات الصاروخية ضد إسرائيل وسيبقى في حالة جاهزية كبرى وسيتحرك وفق الحاجة ضد المحاولات للمساس بمواطني إسرائيل".

هذا واغتيل قائد "سرايا القدس" في المنطقة الشمالية وعضو المجلس العسكري بهاء أبو العطا (42 عامًا) باستهداف طائرات إسرائيلية منزله في حي الشجاعية بقطاع غزة يوم أمس.

وبالمقابل أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية قصف مدينة عسقلان ومستوطنة سديروت بعشرات الرشقات الصاروخية ردا على اغتيال أبو العطا، ومحاولة اغتيال أكرم العجوري في سوريا.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بدء غارات جوية على أهداف تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" في القطاع.