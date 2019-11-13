سوريا تتجه لاستخدام الطائرات المسيرة في التخطيط العمراني وإعادة الإعمار

تتجه الحكومة السورية لتوطين تقنية استخدام الطائرات المسيرة (الدرون) في أعمال تخطيط المدن والتنظيم العمراني لتعزيز عملية إعادة الإعمار.

ذكر موقع "الوطن أون لاين" أن وزير الأشغال العامة والإسكان السوري، سهيل عبد اللطيف، طلب من الشركة العامة للدراسات الهندسية بتوطين تقنية استخدام الطائرات المسيرة (الدرون) في أعمال تخطيط المدن والتنظيم العمراني بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث العلمية.

كشف تقرير أن هذه الطائرات، تستطيع إنتاج صور رأسية ونماذج ثلاثية الأبعاد وذلك من أجل تقييم الأضرار والدمار في البناء والبنية التحتية المتضررة جزئياً أو كلياً وفي معرفة حجوم الردم الواجب إزالته وتخمين الزمن اللازم لذلك.

وأوضحت وزارة الأشغال إمكانية الاستفادة من تكنولوجيا الطائرات المسيرة في التخطيط لإنشاء مناطق تنظيمية عصرية فوق المناطق المتضررة ورسم مخططات عقارية للوضع الراهن وبشكل خاص المناطق التي يصعب الوصول إليها بسبب الدمار الكبير.

ويمكن أيضا بحسب الوزارة إنتاج النماذج ثلاثية الأبعاد والصور الرأسية من خلال منهجية وضع خطة التصوير الجوي لحدود المنطقة ونسبة التداخل بين الصور وارتفاع الطيران وتنفيذ مهمة التصوير والحصول على الصور المطلوبة وإنتاج النموذج ثلاثي الأبعاد باستخدام برامج الفوتوغرامتري وتصدير الصور الرأسية والنماذج ثلاثية الأبعاد إلى البرامج المساحية.