الإمارات تعلن مقتل أحد جنودها بمنطقة نجران في السعودية

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، مقتل أحد جنودها في منطقة نجران في السعودية أثناء مشاركته بعملية "عاصفة الحزم وإعادة الأمل".

وبحسب بينان الجيش الإماراتي، قتل العريف/1 طارق حسين حسن البلوشي "أثناء أداء واجبه الوطني في منطقة نجران" في المملكة العرربية السعودية.

وأضاف البيان أن الجندي الإماراتي قتل ضمن مشاركته بعملية "عاصفة الحزم و إعادة الأمل" والتي تقودها السعودية في إطار التحالف العربي، بحسب وكالة "أنباء الإمارات".

وتقود السعودية، وحليفتها الإمارات، تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.