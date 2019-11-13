أمين عام "الجهاد الإسلامي" سيصل إلى القاهرة... لبحث الوضع الأمني في غزة

قالت مصادر مقربة من حركة "الجهاد الإسلامي"، مساء اليوم الأربعاء، إن زياد النخالة، أمين عام الحركة، سيصل إلى العاصمة المصرية، القاهرة، يوم غد الخميس.

وبحسب المصادر التي تحدثت لوكالة "القدس"، فإن النخالة تلقى دعوة من قيادة جهاز المخابرات المصرية لزيارة القاهرة، لإجراء مباحثات حول التصعيد الجاري في قطاع غزة.

ووفقًا للمصادر، فإن جهود التهدئة لا زالت جارية، ويتوقع خلال ساعات أن تبدأ الأوضاع الميدانية بالهدوء تدريجيًا.

النخالة: قرارنا بالرد على اغتيال أبو العطا تم اتخاذه فورًا بعد دقائق من الاغتيال — دنيا الوطن (@alwatanvoice) November 13, 2019

وفي حوار مطول مع قناة "الميادين"، قال النخالة: إن سرايا القدس وضعت احتمالية الاجتياح البري شرقي قطاع غزة، ونحن تقاتل وفق الإمكانيات المتاحة لنا الآن.

وتابع النخالة:

أقول لعائلات الشهداء إننا على موعد النصر وبهم سننتصر. وفي الشهادة مكسب كبير للمقاومة نحن نقدم هذا النموذج الرائع للشعب الفلسطيني.

النخالة: سرايا القدس وضعت احتمالية الاجتياح البري شرقي قطاع غزة — دنيا الوطن (@alwatanvoice) November 13, 2019

وأكد النخالة أن "سرايا القدس اتخذت القرار الصائب بالرد على اغتيال إسرائيل للشهيد بهاء أبو العطا، وبأن القرار تم اتخاذه فورًا بعد دقائق من الاغتيال".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي قام فجر يوم أمس الثلاثاء، باغتيال القيادي البارز في "سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، بهاء أبو العطا، ما دفع الحركة في قطاع غزة إلى إطلاق مئات القذائف الصاروخية صوب المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

النخالة: في الشهادة مكسب كبير للمقاومة نحن نقدم هذا النموذج الرائع للشعب الفلسطيني — دنيا الوطن (@alwatanvoice) November 13, 2019

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين جراء التصعيد على غزة إلى 24 قتيلا من بينهم 3 أطفال، كما بلغ عدد المصابين 73 مصابا.