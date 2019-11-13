بالفيديو... القصة الكاملة لكارثة اشتعال خط بترول في مصر

صرح رئيس شركة أنابيب البترول، المهندس عبد المنعم حافظ،، بأنه في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء، تم اكتشاف محاولة سرقة لخط منتجات بترولية في إيتاي البارود، محافظة البحيرة، بتركيب اللصوص كلبش بغرض السرقة وحدث تسرب لمنتج البنزين على الأرض وبالترعة المجاورة.

وأضاف حافظ في بيان نشر على الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري بـ "فيسبوك"، "على الفور، انتقلت فرق الفنيين بالشركة لموقع الحادث وتم غلق المحبس قبل الكسر وبعده السيطرة على التسريب وإبلاغ الشرطة والنيابة العامة بالحادث، وقاموا بمعاينة المكان وتحرير محضر بالواقعة في الخامسة مساء".

وتابع قائلا "عقب ذلك ونتيجة لمصدر لهب مجهول حدث اشتعال في المنتج المتسرب جراء الحادث، وتمت السيطرة على الحريق في التسريب الذي بالأرض بالكامل، وجار السيطرة على الحريق بالمنتج المتسرب في الترعة المجاورة".

ووفقا لموقع جريدة "الوطن" المصرية، مساء اليوم الأربعاء، اشتعلت النيران بخط بترول بمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة.

وتلقت الحماية المدنية في محافظة البحيرة بلاغا من أهالي إيتاي البارود باشتعال النيران بخط بترول قادم من القاهرة إلى الإسكندرية، وأدى الحريق لارتفاع ألسنة النيران وتصاعد الأدخنة.

ومن جهته، قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، في مداخلة تليفزيونية على قناة "صدى البلد" المصرية، إنه "تم ألقاء القبض على المتهم بمحاولة سرقة المواد البترولية ومتحفظ عليه لدى الشرطة، مضيفا أن الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق".

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن إصابة 15 شخصا ووفاة 6 آخرين، إثر حادث اشتعال حريق نتيجة تسرب غاز بعزبة المواسير، التابعة لإيتاي البارود فى محافظة البحيرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم الدفع بـ٢٠ سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات كفر الدوار العام وإيتاي البارود ودمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

وأكد مجاهد أن الإصابات تتراوح بين حروق بدرجات مختلفة واختناقات في أماكن متفرقة بالجسد، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة، كما تم نقل المتوفين لمشرحة إيتاي البارود.

وأضاف مجاهد أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت وكيل وزارة الصحة بالبحيرة فور وقوع الحادث بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ورفع تقرير تفصيلي بحالات المصابين والإجراءات الطبية المتخذة.

كما وجهت الوزيرة بتواجد الأطقم الطبية من استشاريين في مختلف التخصصات، واطمأنت على مخزون أكياس الدم وتوافر مخزون استراتيجي كاف بالمديرية. بحسب موقع "مصراوي".

وأكد مجاهد أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة البحيرة طبقاً لتوجيهات الوزيرة وأن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وجار متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.

وبحسب موقع "اليوم السابع"، يتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المصري، مع كلا من وزير البترول ومحافظ البحيرة حادث حريق خط البترول، موجها بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالحادث.