الأردن يدعو المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

أَكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي فوراً لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

عمان – سبوتنيك. وقال الصفدي في تغريدة على موقع "تويتر" إن "استمرار الاحتلال سبب كل التوتر والعنف."

استمرار الاحتلال سبب كل التوتر والعنف. ليس بالعدوان على #غزة تحقق إسرائيل الأمن. الأمن للجميع طريقه إنتهاء الإحتلال وحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية. على المجتمع الدولي العمل على وقف العدوان على غزة فورا وعلى تلبية حق الفلسطينيين في الحرية والدولة — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) November 13, 2019

وحذر الصفدي أنه "ليس بالعدوان على غزة تحقق إسرائيل الأمن، الأمن للجميع طريقه إنهاء الاحتلال وحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية."

Occupation is root cause of conflict, violence. War on Gaza won’t bring security to Israel. Resolving conflict on basis of 2-state solution per Int’l law will guarantee right to security for all. Int’l community must act to end aggression & create horizons for 2-state solution — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) November 13, 2019

​ وشدد الصفدي أنه "على المجتمع الدولي العمل على وقف العدوان على غزة فوراً وعلى تلبية حق الفلسطينيين في الحرية والدولة."

هذا وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد أصدرت أمس بياناً أدانت فيه العدوان وحذرت من تداعياته وطالبت بوقفه فوراً، وحمّلت الوزارة إسرائيل مسؤولية التصعيد وتبعاته.