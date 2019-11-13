وزير الخارجية اليمني يتحدث عن سبب تأخر عودة رئيس الحكومة إلى عدن

كشف وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، اليوم الأربعاء، أسباب تأخر عودة رئيس الحكومة معين عبد الملك إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن، التي حددها اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي، بـ 7 أيام.

القاهرة – سبوتنيك. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، قال الحضرمي خلال لقائه سفير بريطانيا لدى اليمن مايكل آرون، إن "عودة رئيس الحكومة اليمنية وطاقمه الوزاري إلى العاصمة المؤقتة عدن وفقاً لاتفاق الرياض أضحت قريبة جداً وتأخرت قليلا لأسباب لوجستية فقط".

وشدد وزير الخارجية اليمني على "ضرورة إحراز تقدم ملموس في الحديدة وتنفيذ ما ورد بشأن قوات الأمن والسلطة المحلية كإجراء مهم لبناء الثقة".

واعتبر "عدم التزام الحوثيين بوقف إطلاق النار والتصعيد العسكري المستمر يستدعي من الأمم المتحدة ومجلس الأمن إدانة واضحة، واتخاذ موقف حازم تجاه هذه الخروقات والانتهاكات".