الحوثي: غريفيت لم يفلح في ترتيب جولة جديدة من المفاوضات

علق القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد على الحوثي، الأربعاء، على تحركات المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، لعقد جولة مفاوضات جديدة بين الجماعة والحكومة لإحلال السلام في اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. وقال محمد الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "الترتيبات لا ترتقي إلى مستوى التفاوض. فغريفيت مثلا يرتب لجولة جديدة منذ فترة ولم يفلح حتى اليوم".

وأضاف: "لن يحصل على نتيجة لوقف العدوان أو فك الحصار أو الحظر مع عدم وجود دول التحالف على الطاولة"، في إشارة إلى ضرورة إشراك دول التحالف في المفاوضات.

واعتبر الحوثي أن "عدم إدراك جدلية التفكير لتغير الواقع وتغير النتائج للمبعوث يؤكد أن تحرك مارتن يمضي نحو مكانك سر".

الترتيبات لاترتقي إلى مستوى التفاوض



فغريفت مثلا يرتب لجولةجديدة منذ فترة ولن يفلح حتى اليوم

ولن يحصل على نتيجة لوقف العدوان أو فك الحصار أو الحظر مع عدم وجود دول التحالف على الطاولة

ان عدم إدراك جدليةالتفكير لتغير الواقع وتغير النتائج للمبعوث يؤكد أن تحرك مارتن يمضي نحو محلك سر — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) November 13, 2019

وتقود السعودية، منذ مارس / آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطر عليها الحوثيون أواخر عام 2014.

وتنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متكررة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وعلى أراضي المملكة.

وتوعد الحوثيون في أكثر من مرة بهجمات أكثر قوة، إذا لم تستجب السعودية لدعوتها بوقف الاستهداف المتبادل.