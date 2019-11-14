تونس: توافق البرلمان يلقي بظلاله على الحكومة المرتقبة

أفضت الجلسة العامة الافتتاحية للفترة النيابية 2019/2024 للبرلمان التونسي التي انعقدت يوم الأربعاء إلى انتخاب رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي رئيسا للبرلمان وسميرة الشواشي عن حزب قلب تونس نائبا أولا له على أن يتم استئناف الجلسة اليوم لاختيار نائب ثان للرئيس فيما أدى 217 نائبا اليمين الدستورية.

الجلسة العامة الافتتاحية التي انعقدت اليوم بمقر البرلمان بالعاصمة تونس ترأسها رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي الأكبر سنا بين النواب (78 سنة)، وفق ما ينص عليه القانون الداخلي للمجلس، ونائباه الأصغر سنا مريم بن بلقاسم (27 سنة) وعبدالحميد المرزوقي (24 سنة).

المتنافسون على رئاسة البرلمان

خاضت عديد الأسماء من النواب غمار الانتخابات المتعلقة بتحديد رئيس لمجلس نواب الشعب ومساعديه الاثنين فقدمت 4 ترشحات لرئاسة البرلمان وهم:

راشد الغنوشي عن حركة النهضة، وسميرة الشواشي عن حزب قلب تونس، وغازي الشواشي عن التيار الديمقراطي وحركة الشعب، وعبير موسي عن الحزب الحر الدستوري، ومروان فلفال عن تحيا تونس.

راشد الغنوشي رئيسا لمجلس نواب الشعب ب 123 صوتا. #وكالة_وات — Agence Tunis-Afrique-Presse (@AgenceTAP) November 13, 2019

وترشح لمهمة نائب أول لرئيس مجلس نواب الشعب كل من عبدالرزاق بن ساسي عويدات عن حركة الشعب، وسميرة الشواشي عن حزب قلب تونس.

فوز النائبة (عن قلب تونس ) سميرة الشواشي في انتخابات النائب الأول لرئيس مجلس النواب ب 109 صوتا

فيما تحصل النائب المترشح عبد الرزاق عويدات على 48 صوتا #وكالة_وات — Agence Tunis-Afrique-Presse (@AgenceTAP) November 13, 2019

أما عن الترشحات لمهمة نائب ثان لرئيس مجلس نواب الشعب فقد شملت كل من: يسري الدالي عن ائتلاف الكرامة، وليلى الحداد عن حركة الشعب، وطارق الفتيتي عن كتلة الإصلاح الوطني.

التوافق الثلاثي

توافق ثلاثي حسم مسألة اختيار تركيبة رئاسة البرلمان والمساعدين الاثنين بين كل من حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة.

وفي تصريح خصت به وكالة " سبوتنيك " قالت عضو البرلمان عن حزب قلب تونس سميرة الشواشي أن المفاوضات مع كل الكتل البرلمانية بشأن التوافق حول الأسماء المترشحة فشلت ارتأت إثره كل من حركة النهضة وقلب تونس ضرورة التوافق لدعم الأسماء التي يرشحانها.

فيما يؤكد إئتلاف الكرامة دعمه لمرشح النهضة ويتلقى دعما في المقابل لمرشحه يسري الدالي.

ويبدو أن التوافق الحاصل بين كل من قلب تونس وحركة النهضة أثار امتعاض كل من حركة الشعب والتيار الديمقراطي حيث أفاد النائب عن حزب التيار الديمقراطي الكتلة البرلمانية الثالثة من حيث عدد النواب في البرلمان غازي الشواشي أن توافق النهضة مع قلب تونس كشف للشعب التونسي الحليف الحقيقي الذي تبحث عنه النهضة الحزب المكلف بتشكيل الحكومة.

وقال غازي الشواشي في تصريح لـ"سبوتنيك" إن:

"التيار الديمقراطي لا يقبل أن يكون طرفا في حكومة أحد أطرافها متهم في شبهات فساد وحزب التيار قد قدم قضية جزائية ضد رئيس حزب قلب تونس".

وأشار الشواشي إلى أن حركة النهضة متقلبة في مواقفها تنتقل بين الأحزاب على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم لجمع توافق غير ممكن لذلك تخلت عن كل من حزب التيار وحركة الشعب وتحيا تونس.

"الغبي من لا يتغير"

أكد عضو البرلمان عن حركة النهضة عماد الخميري في تصريح لـ"سبوتنيك" أن سقف المطالب المقدم من قبل التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس والمتعلق باختيار رئيس مستقل للحكومة وبعض الحقائب الوزارية حال دون حصول توافق معهم، مضيفا أن "الدستور التونسي ينص على أن يختار الحزب الفائز رئيسا للحكومة يختار بدوره أعضاء حكومته".

كما أشار الخميري أن ما ينتظر البرلمان من ملفات مطروحة على غرار المصادقة على قانون المالية للسنة المقبلة يقتضي توافقا واسعا بين مختلف الكتل البرلمانية حتى يتم اختيار هياكل مجلس نواب الشعب في إطار ما تضبطه الآجال الدستورية.

من جهته، أكد راشد الغنوشي فور انتخابه رئيسا جديدا للبرلمان أن النهضة منفتحة على كل الأحزاب وهي متمسكة بمسألة اختيار رئيس للحكومة يكون "من الصف الأول أو حتى من الصف العاشر أو من أصدقاء النهضة المهم أن لا يخرج من هذه الدائرة مضيفا حول مسألة التوافق مع حزب قلب تونس أن "الغبي من لا يتغير".